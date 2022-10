Ilha de São Jorge com investimento previsto de 18,9 ME para energia eólica e fotovoltaica

“Estamos a falar de um investimento de 18,9 milhões de euros, na ilha de São Jorge, para aumentar significativamente a produção de energia eólica e fotovoltaica estabilização da rede no armazenamento de energia”, afirmou Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, no plenário da Assembleia Legislativa Regional, que começou na cidade da Horta, ilha do Faial.

A governante falava durante a sessão de perguntas requerida pela Iniciativa Liberal (IL) ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre a atividade social, económica e cultural da ilha de São Jorge.

De acordo com Berta Cabral, a instalação de baterias para armazenamento de energia na ilha de São Jorge está avaliada em 10,5 milhões de euros.

“Em termos de energias renováveis, a EDA [Eletricidade dos Açores] tem prevista a substituição dos seis atuais geradores de 300 quilowatt por cinco aerogeradores novos de 900 quilowatt. É um aumento substancial de 1.800 para 4.500 quilowatt”, descreveu a secretária regional.

A isto soma-se a previsão de um “aumento da potência do parque eólico do Pico da Urze”, com um investimento de 6,4 milhões de euros, e a “instalação de parque fotovoltaico”, orçado em dois milhões de euros, especificou Berta Cabral.

A secretária regional indicou também que o Governo dos Açores recebeu 446 candidaturas, no valor de 6,5 milhões de euros, ao programa Solenerge, que comparticipa a 100% a aquisição de sistemas solares fotovoltaicos, com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Relativamente à ilha de São Jorge, foram apresentadas 38 candidaturas, num valor superior a 996 mil euros, revelou.

Em maio, foi publicado em Jornal Oficial o diploma de criação do Solenerge, orçado num total de 19 milhões de euros, repartidos entre 2022 e 2025.

Nos três primeiros anos, 30% das verbas ficam afetas a utilizadores domésticos, sendo o valor não comprometido libertado em outubro de cada ano, considerando o volume de candidaturas submetidas.

“O incentivo para aquisição de sistemas solares fotovoltaicos traduz-se na forma de atribuição de unidades de incentivo, revestindo a forma de subsídio não reembolsável, correspondente a 100% das despesas elegíveis, até um máximo de 1.500 euros por quilowatt (kW) instalado”, lê-se no diploma.

No domínio dos transportes, a secretária regional indicou que a linha laranja da Atlanticoline (empresa pública açoriana de transportes marítimos), uma nova rota entre São Roque (ilha do Pico) e Velas (ilha de São Jorge), que transportou 6.733 passageiros, “teve um resultado de 70 mil euros”.

“Foi apenas uma linha de seis meses, mas é um primeiro passo para uma eventual consolidação deste percurso. É fundamental manter as ligações marítimas entre as ilhas do triângulo [São Jorge, Pico e Faial] para manter a coesão e continuidade territorial”, afirmou.