Horta recebe em 2020 Seminário Internacional de Educação Inclusiva

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, na sessão comemorativa da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - APADIF.



O Seminário Internacional de Educação Inclusiva tem como objetivo "proporcionar espaço, tempo e conhecimento para abrir a discussão e reflexão sobre o posicionamento de cada um de nós em relação ao que se tem feito e do muito que há a fazer no sentido de gerar atitudes transformadoras sobre o que se pensa e o que se faz em nome da Educação Inclusiva", refere nota.



Na ocasião, o autarca referiu que APADIF é uma parceira fundamental do município "quer ao nível das intervenções desenvolvidas e pensadas para a pessoa com deficiência, quer ao nível das dependências,através do projeto "Pinta o Futuro", passando pelo desporto, entre outras matérias".



Citado em nota, José Leonardo Silva, frisou que “é importante que o nosso concelho se torne cada vez mais acessível a todos e o projeto "Horta Convida" pode bem ser um contributo valorizador".



Para além disso, a câmara municipal está a trabalhar no sentido de garantir, num futuro próximo, acessibilidade a todo o edifício da autarquia a pessoas com mobilidade reduzida e portadores de cadeiras de rodas.