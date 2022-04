A deslocação do Santa Clara a Paços de Ferreira, para o último jogo do ano da I Liga vai estar em destaque na edição de hoje de Hora de Jogo. O jornalista Nuno Martins Neves e os comentadores André Branquinho e Nuno Barroso vão ainda analisar o mercado de inverno do Santa Clara, a situação de Tiago Sousa e fazer o balanço do ano