Homem detido por crime de violação em São Miguel

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, o agressor, "após fornecer novas substâncias psicoativas à vítima, deslocou-se com esta para uma residência devoluta, onde consumou o crime de violação, através de violência física. Após a prática do crime, a vítima conseguiu fugir, tendo sido socorrida por pessoas residentes nas imediações".





O detido, com 44 anos, com antecedentes criminais e sobre o qual recaem indícios da prática de outros três crimes cometidos em circunstâncias análogas, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.