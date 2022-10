Homem detido pelo crime de homicídio em Ponta Delgada

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, "os factos ocorreram no concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, na passada segunda-feira, dia 10 de outubro, na residência onde a vítima e o agressor coabitavam".







O crime foi cometido no âmbito de "recorrente conflito entre os intervenientes, potenciado pelo consumo de álcool, de drogas sintéticas e novas substâncias psicoativas".







O detido, com 51 anos e antecedentes criminais, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.





A investigação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.