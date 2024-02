A micaelense Helena Medeiros, que o ano passado colocou um ponto final na sua carreira como atleta, foi convidada pela Federação Portuguesa de Padel (FPP)para integrar a equipa técnica nacional.



A antiga jogadora açoriana é a nova treinadora nacional adjunta da seleção nacional feminina, sendo a primeira mulher a integrar uma equipa técnica das seleções da FPP. Marcelo Russowsky mantém-se no cargo de selecionador nacional.



O convite, confessou Helena Medeiros ao Açoriano Oriental, deixo-a “orgulhosa”, “feliz” e com “grande sentido de responsabilidade”, mas também com uma enorme ambição para, agora enquanto elemento da equipa técnica nacional, continuar a somar títulos internacionais.

“Quero agarrar com unhas e dentes este projeto, sonhar alto e ganhar grandes títulos com a seleção. Já o fiz como jogadora e ambiciono agora fazer como treinadora”, declarou a treinadora adjunta da seleção nacional feminina de padel.

No passado mês de dezembro, Helena Medeiros foi distinguida, pela FPP, com o Prémio Mérito Carreira 2023, na Gala Best Padel Awards 2023, depois de em agosto de 2023 ter anunciado o final da sua carreira como atleta internacional portuguesa.



Enquanto atleta, Helena Medeiros somou diversos títulos nacionais, mas os resultados mais sonantes na modalidade foram o título europeu por equipas, ao serviço de Portugal, em 2021, os vice-campeonatos da Europa em 2017 e 2019, o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2018 e o quinto lugar no Mundial de 2022.