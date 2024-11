Há menos 1500 jovens NEEF nos Açores no 2.º trimestre de 2024

No 2.º trimestre de 2024 o número de jovens NEEF (não estudam, não estão empregados, nem em formação), com idades entre os 16 e os 34 anos, na Região Autónoma dos Açores baixou face ao período homólogo (-15,7%), mas também em relação ao 1.º trimestre de 2024 (-16,9%), de acordo com dados d...