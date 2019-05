Guarda envolve Universidade de Salamanca na candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027

A Câmara da Guarda e a Universidade de Salamanca (Espanha) celebraram esta sexta feira um protocolo no âmbito da candidatura da cidade portuguesa a Capital Europeia da Cultura em 2027, para aprofundar a colaboração entre as duas instituições.

O acordo foi hoje assinado pelo presidente da autarquia da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, e pelo vice-presidente da Universidade de Salamanca, Enrique Cabero Morán, durante uma conferência de imprensa realizada no recinto da Feira Ibérica de Turismo, que decorre até domingo na cidade mais alta do país.

Segundo o documento, o protocolo visa estabelecer um modelo de cooperação, com o objetivo de "desenvolver uma estratégia e elaborar um plano de ação que seja adequado a conciliar os diferentes objetivos, fortalecer e aprofundar a cooperação já existente entre as duas entidades signatárias, promover e realizar projetos nos domínios da cultura, da investigação e da produção artística com as instituições de ensino, de produção artística e cultural das regiões abrangidas dos dois lados da fronteira".

No âmbito da parceria, será constituído um grupo de trabalho, coordenado pelo espanhol Enrique Cabero Morán, que integrará representantes da Estrutura de Missão e da Comissão Executiva da candidatura e do Centro de Estudos Ibéricos, associação transfronteiriça sem fins lucrativos que tem sede na Guarda.

O vice-reitor da Universidade de Salamanca, que coordenou a candidatura daquela cidade a Capital Europeia da Cultura em 2002, considera que a Guarda "reúne os requisitos para ser Capital Europeia da Cultura".

"É uma cidade que vive para a Cultura, para a Educação, com um rico património histórico e com um ritmo cultural excelente", declarou Enrique Cabero Morán.

O presidente do município, Carlos Chaves Monteiro, referiu que a Guarda tem a ambição de ser Capital Europeia da Cultura, lembrando que a candidatura "não é só de uma cidade", é também de um "vasto território" de 17 municípios da região.

O autarca espera um desfecho positivo, considerando a envolvência da Universidade de Salamanca uma mais-valia, pois "já tem o conhecimento e a experiência".

Na mesma conferência de imprensa, a autarquia da Guarda divulgou duas atividades que vão ser realizadas no âmbito da Candidatura a Capital Europeia da Cultura: conferências do Dia da Europa e Ciclo de Conferências Internacionais - A Europa dos Escritores.

O Dia da Europa será assinalado com a iniciativa "Guarda Capital 2027, que futuro?", a realizar entre terça-feira e quinta-feira.

O programa inclui conferências sobre temas como "A humanização das cidades", "A cultura das cidades transparentes", "A importância da internacionalização estratégica das cidades", entre outros.

O Ciclo de Conferências Internacionais - A Europa dos Escritores decorrerá entre junho e dezembro e pretende promover uma "reflexão da Literatura no contexto Europeu", segundo Victor Amaral, vereador da Cultura na Câmara Municipal da Guarda.