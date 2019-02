O grupo Som do Vento da Lagoa celebrou 25 anos de existência, numa cerimónia que contou com inúmeras homenagens.

A Câmara Municipal de Lagoa atribuiu um voto de congratulação e ofereceu uma salva alusiva às bodas de prata, entregue, na ocasião, pelo vereador Nelson Santos, que disse, em nota de imprensa “representar o reconhecimento do grupo 'Som do Vento' pela sua ampla história de 25 anos, como agente de dinamização de coreografias e espetáculos de estilo clássico e rítmico na área da dança, no concelho de Lagoa”.





A presidente da autarquia, Cristina Calisto, embora ausente da cerimónia por motivos profissionais, deixou uma mensagem de congratulação ao grupo Som do Vento.

A autarca frisou que “celebrar 25 anos é ampliar a história biográfica, neste caso concreto, de um grupo que se distingue pela sua atividade artística na área da dança, num contexto de proximidade e de relação afetiva com o concelho”.





Cristina Calisto deixou ainda uma palavra de gratidão a todos os elementos que compõem e dão vida ao grupo e também aos que dele já fizeram parte, pelo empenho, entusiasmo e voluntarismo dedicado em prol do seu sucesso e bom nome.





Também a Junta de Freguesia de Santa Cruz prestou a sua homenagem ao grupo com uma salva de prata e um voto de congratulação, considerando que é um grupo que se afirmou no meio artístico da freguesia e do concelho, demonstrando grande dedicação e profissionalismo no desempenho da sua atividade.





O presidente Sérgio Costa, enalteceu “a persistência e dedicação das direções, que ao longo destes 25 anos, bem como de todos os jovens e elementos que já passaram pelo grupo e que ainda nele permanecem, com empenho, disponibilidade e voluntarismo, ocupando de forma sadia os seus tempos livres em prol do sucesso do grupo”, disse citado na mesma nota.





Houve várias surpresas durante o serão animado, nomeadamente a atuação dos veteranos, que reproduziram uma antiga valsa, outrora, apresentada pelos jovens. Seguiu-se uma dança pelo professor Luís Arruda, que foi também um dos responsáveis por ensinar aos jovens danças de salão.





Refiar-se que o grupo 'Som do Vento' representou o concelho de Lagoa, por diversas vezes, nos Estados Unidos da América e Canadá, assim como em outras ilhas dos Açores e na Madeira.





Atualmente, o grupo é constituído por cerca de 25 elementos e a direção é composta por Maria Botelho, Maria Freitas, Filomena Oliveira e António de Medeiros.