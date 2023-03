Grupo de Ação Local debate circularidade da água na Lagoa

A Casa da Cultura Carlos César, na cidade da Lagoa, acolheu uma reunião de trabalho do Grupo de Ação Local (GAL) no âmbito do projeto “CApt2 – Circularidade da Água por todos e para todos”, onde participa a Câmara Municipal da Lagoa.

Conforme refere uma nota de imprensa, este projeto baseia-se num modelo de governança local e participativo, que pretende integrar os diferentes agentes pela gestão da água, incluindo o cidadão como indutor de transformação para um modelo de economia circular no ciclo urbano da água.

Foi este o princípio, conforme refere a Câmara Municipal da Lagoa, subjacente à constituição do GAL do concelho, incluindo um leque variado de pessoas, nomeadamente representantes de diversas organizações de âmbito local e regional, da sociedade civil, da administração local e/ou regional, para além de uma equipa técnica da autarquia lagoense.



Citado em nota de imprensa, o vereador da Câmara Municipal da Lagoa, Nelson Santos, salientou este momento de cidadania e de participação pública e enalteceu a vantagem da Câmara Municipal da Lagoa participar no projeto CApt2, beneficiando dos conhecimento e experiências obtidas, resultantes da interação com outros municípios com realidades distintas da Lagoa.



Os participantes debateram três temas principais: “Água é história, cultura e património!”; “Porque compra água no supermercado?” e “Existe água de 1.ª categoria e a água de 2.ª categoria?”.

Refira-se que a rede CApt2 é liderada pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães e integra também os municípios de Águeda, Lagoa - Açores, Loulé, Mértola, Oeiras, Oliveira de Frades e Ponte de Sor.