GPPS quer debater “aumento do Investimento Privado e Sistema de Incentivos” nos Açores

O Grupo Parlamentar do PS/Açores quer promover um debate, na próxima sessão plenária, sobre: “Aumento do Investimento Privado - Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial (COMPETIR +)”.

A iniciativa foi anunciada esta terça-feira, depois da reunião que os deputados socialistas tiveram com o diretor regional do Apoio ao Investimento e à Competitividade.





“O nosso objetivo é permitir que os partidos, representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, possam debater com o Governo dos Açores questões relacionadas com o aumento do investimento privado na Região, nomeadamente, os que estão a ser realizados e os que se perspetivam no futuro, tendo em consideração os seus efeitos ao nível do emprego e do crescimento económico e social”, afirmou Carlos Silva, citado em comunicado.





O deputado do Grupo Parlamentar do PS/Açores realça a importância de terem sido aprovados, através dos sistemas de incentivos, “investimentos privados superiores a 500 milhões de euros”. Agora, acrescenta o parlamentar, importa “debater sobre como é que esse investimento se concretiza, em que setores é que se concretiza e quais são os efeitos que tem para a economia em termos da criação de emprego e geração de riqueza”.





Carlos Silva, destaca também “a mais-valia, reconhecida pelas câmaras do comércio e pelos investidores, de que estes sistemas de incentivo orientado para os resultados, que permite a majoração do investimento quando ele cria postos de trabalho e em caso de eficiência energética”.