Governo Regional destaca papel da Proteção Civil no combate ao surto nos Açores

“A resposta que foi dada a esta pandemia só teve os resultados que teve nestes últimos meses porque a região dispunha da capacidade e das competências para tomar as medidas que foram sendo necessárias para salvaguardar a saúde pública dos açorianos”, afirmou Teresa Luciano, acrescentando que os serviços regionais de Saúde e de Proteção Civil passaram o teste “com distinção, sobretudo graças aos homens e às mulheres que os compõem”.

A governante falava esta manhã, em Angra do Heroísmo, na sessão comemorativa do 40.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que, só em 2019, “deu resposta a mais de 40.5000 ocorrências, correspondendo a larga maioria a assistência em saúde”, adiantou.

Teresa Luciano destacou ainda o investimento do executivo açoriano de “9,3 milhões de euros para garantir equipamentos de proteção individual para todos que estiveram na linha da frente deste combate”, incluindo os “cerca de 900 bombeiros, responsáveis pelo transporte de doentes e casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus”.

Essa verba inclui também “o pagamento específico de um seguro de acidentes de trabalho com cobertura para covid-19” e a “oferta de alojamento para os bombeiros em isolamento”, esclareceu a responsável pela tutela.

A governante apontou ainda as várias ações de formação desenvolvidas na região, tanto na formação de profissionais como da população, salientando que “um serviço de proteção civil só será verdadeiramente eficaz se aqueles a quem se destina assumirem-se, no seu dia-a-dia, como verdadeiros agentes de proteção civil”, um fenómeno que se revelou nos “resultados favoráveis que a região conseguiu, ao nível da saúde pública, no combate à covid-19”.

O SRPCBA foi, ao longo de 40 anos, sujeito a várias alterações que permitiram “reforçar a segurança e o socorro aos açorianos”, frisou a secretária regional, mas também melhorar as condições dos profissionais do serviço.

Na sua intervenção, Teresa Luciano lembrou que os bombeiros assalariados dos Açores viram o seu vencimento aumentado, e que, “no próximo ano, passarão a auferir 740 euros, mais do que ganham os seus colegas no continente, por exemplo”.

O SRPCBA está, neste momento, em processo de integração no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que prevê a cooperação entre Estados Membro da União Europeia, e “passa pela formação de peritos certificados neste domínio”, adiantou a governante, realçando que “os Açores estão inscritos na bolsa nacional” e já se encontram em formação na área do combate a incêndios florestais.