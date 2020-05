Covid-19

Governo prorroga prazo de candidatura à bolsa de empresas dos Vales Incubação e PME Digital Açores

O Governo dos Açores procedeu a uma alteração do prazo de candidaturas para acreditação de empresas prestadoras de serviços no âmbito do Vale Incubação e do Vale PME Digital Açores, que passam agora a ser possíveis até 30 de dezembro de 2020, tendo em conta os efeitos da situação de pandemia de Covid-19 na normal atividade das empresas.