Governo lança concurso para reabilitação costeira do Porto de São Vicente Ferreira

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia publicouem Jornal Oficial um concurso público para a empreitada que visa reforçar e reabilitar a zona do Porto de São Vicente Ferreira, no concelho de Ponta Delgada.

Esta empreitada, que representa um investimento de cerca de 248 mil euros, pretende melhorar as condições de segurança daquela zona, através do reforço da proteção marginal do lado nascente, com a criação de um enrocamento de três a seis toneladas.



Está também prevista a construção de um maciço monolítico em betão do lado poente da rampa, chumbado no afloramento rochoso, com um comprimento superior a 25 metros, de modo a consolidar a proteção existente, bem como a remoção de pedras e de outros detritos existentes no pé de rampa, e o preenchimento de várias locas no pé e nas lajetas da rampa.



Esta obra, que tem um prazo de execução de 180 dias, pretende minimizar os efeitos provocados pela agitação marítima sobre a orla costeira da baía circundante, criando melhores condições de segurança para os utilizadores daquele porto.