Governo interdita o acesso viário à Fajã da Ferraria

De acordo com nota do Gacs, esta interdição foi decidida na "sequência de uma avaliação do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) às condições de segurança do talude sobranceiro à via de acesso à Ferraria, solicitada pela Direção Regional do Ambiente devido a vários sinais de instabilidade".







Os desabamentos ocorridos nos últimos dias envolveram o despreendimento de vários blocos rochosos de diferentes tamanhos que alcançaram os dois lanços inferiores da estrada, provocando danos no pavimento.







De acordo com o relatório preliminar do LREC, o talude "continua a apresentar sinais de precariedade, com a frequente queda de detritos rochosos de pequenas dimensões para a via pública, sendo que a rotura ocorrida deixou em situação de potencial instabilidade vários blocos rochosos que podem desprender-se a qualquer momento, colocando os utilizadores da via vulneráveis ao perigo ali existente", lê-se na nota.







Com base no relatório do LREC, a Direção Regional do Ambiente determinou a execução imediata de medidas mitigadoras para garantir a estabilidade do setor afetado, nomeadamente o saneamento de blocos destacados e em situação de instabilidade e a colocação de redes metálicas fixadas com pregagens.







"A interdição do acesso à Fajã da Ferraria vigorará pelo tempo estritamente necessário para a correta e adequada implementação das medidas necessárias a repor a segurança naquela via".