Governo dos Açores repara caminhos florestais e rurais afetados por mau tempo

De acordo com nota do Governo dos Açores, em São Miguel, para o Serviço Florestal de Ponta Delgada e do Nordeste, foram alugados equipamentos, máquinas e camiões, para reforçar as intervenções de reparação.

Em todas as ilhas foram mobilizados equipamentos e meios humanos para as reparações, inclusive na freguesia da Candelária na ilha do Pico.

Os trabalhos de reparação vão continuar, numa primeira fase com “intervenções de limpeza de modo a tornar estes caminhos transitáveis e, numa segunda fase, com intervenções de reparações definitivas do piso. Está a ser preparado um planeamento que permita durante o ano de 2022 a regularização dos pisos”, adianta a nota.

A IROA, nalguns casos de maior urgência, alugou também equipamentos para fazer reparações em alguns caminhos, estando ainda a fazer os levantamentos dos estragos dos caminhos que estão dentro dos Perímetros de Ordenamento Agrário, para posterior intervenção.

De acordo com a solicitação da Federação Agrícola dos Açores, a Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Rural irá proceder, de forma célere e abrangente, ao levantamento dos estragos motivados pelas más condições atmosféricas que se fizeram sentir nos últimos dias.