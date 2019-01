Governo dos Açores reitera aposta na promoção da região como destino de Natureza

A secretária regional do Governo dos Açores com a tutela do Turismo, Marta Guerreiro, reiterou, esta quarta-feira, que a aposta do executivo "continua a passar" por "aumentar a notoriedade internacional" da região "como um destino de Natureza de excelência".

"Este é um trabalho no qual o executivo açoriano continua a apostar, mas não temos dúvidas de que não o fazemos sozinhos, sendo evidente a aposta de todas as entidades do setor, públicas e privadas, e do caminho conjunto que tem sido percorrido", declarou a governante.





Falando na cidade da Horta, na abertura do congresso da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE), Marta Guerreiro declarou que nos Açores há crescimentos da oferta "principalmente no que diz respeito às atividades de animação turística, existindo atualmente 391 empresas que se dedicam às mesmas, quando em 2013 este número era apenas de 140".





"Este desenvolvimento da oferta, alinhado com a estratégia do setor, a par da notoriedade que já alcançámos, enquanto local seguro, com beleza mística, capaz de proporcionar experiências únicas e com grande preocupação pelas questões de sustentabilidade económica, cultural, social e ambiental, tem também permitido alavancar o segmento de turismo de negócios, com políticas que privilegiam eventos nos Açores", enalteceu.