Governo dos Açores lança campanha para promover os produtos açorianos

O secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, visitou a empresa Adelino Morgado & Filhas, produtora das denominadas Queijadas da Vila, no concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, tendo explicado que foi lançada “esta semana, nos meios de comunicação social, uma campanha, que se irá estender a ‘outdoors’, para promover, não só a qualidade dos produtos açorianos e o seu consumo, mas aproveitando a época natalícia para incrementar a ligação destes com os consumidores”.

Duarte Freitas apontou que, com a campanha, pretende-se também apelar ao consumo de produtos açorianos, tendo referido a empresa Adelino Morgado & Filhas e o produto que coloca no mercado como o “exemplo do caráter dos produtos tipicamente açorianos têm”.

O governante destacou que se trata de um “produto artesanal certificado que por si só já entra no lote da Marca Açores, apelando ao mais antigo das receitas, com base em leite de grande qualidade e o velho saber aliado às novas componentes comerciais, que fazem deste um enorme caso de sucesso”.

O secretário regional adiantou que se pretende “posicionar os produtos da Marca Açores num nível ‘Premium’”, visando criar “mais valias para os produtores”.

Questionado sobre se a campanha vai também ajudar os empresários a saírem da pandemia da covid-19, Duarte Freitas salientou que “felizmente o verão de 2021 já foi muito bom”, tendo destacado que o mês de setembro foi o melhor da história da empresa que produz as Queijadas da Vila".

"Houve uma capacidade de comercialização bastante grande e de resiliência dos empresários”, disse.

Duarte Freitas frisou que os empresários “passaram por muitas dificuldades, mas conseguiram manter, com as medidas governamentais, um nível de empregabilidade que permitiu na retoma poder responder à procura crescente”.

A empresa Adelino Morgado & Filhas, produtora das denominadas Queijadas da Vila, produz cerca de 30 mil queijadas por semana, sendo o espaço procurado pelos turistas para consumo no local e compra, de forma particular os alemães e espanhóis, exportando para os Estados Unidos e Canadá.

Adelino Morgado referiu que, no mês de setembro, o melhor de sempre da empresa, as vendas foram “20% acima do mesmo mês de 2019”, antes da pandemia, o que “foi um bom ano”.