Governo dos Açores e Misericórdia vão recuperar seis casas em Santa Maria

Citada em nota de imprensa, Andreia Cardoso afirmou que, “com este protocolo, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto poderá proceder à reabilitação de seis habitações que se encontram sem condições mínimas de habitabilidade, reforçando a proximidade e o apoio a seis famílias, que têm tido dificuldade em reunir todos os requisitos necessários à formalização de candidatura individual para reabilitar as habitações onde residem”.

Foi também celebrado “um protocolo no valor de 10 mil euros com a associação Salvaterra, que, com este apoio, fica mais habilitada a colaborar com pequenas obras de reparação junto de famílias carenciadas, nomeadamente a suportar os custos que tem com o apoio a reabilitação de habitações”, destacou a secretária regional.

A governante sublinhou a importância das parcerias entre o executivo e as autarquias locais e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), afirmando que “são essencialmente estas entidades que, encontrando-se mais próximas das populações permitem uma mais eficaz sinalização das situações habitacionais que necessitam de apoio e, ao mesmo tempo, são essências na gestão dos apoios atribuídos às famílias”.

A nota enviada hoje pelo executivo aponta que muitas das famílias apoiadas têm dificuldades em reunir a documentação necessária para se candidatarem aos apoios existentes e, por isso, “são celebrados protocolos com IPSS que procedem à gestão das verbas e contratação de empreiteiros para efetivar a reabilitação das casas destas famílias”.

Andreia Cardoso destacou ainda que “estes protocolos com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, assim como com diversas autarquias, são um contributo para manter e melhorar o estado de conservação do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores”.

Desde o início da legislatura, o Governo Regional já investiu 1,1 milhões de euros na reabilitação de habitações em Santa Maria, beneficiando cerca de 75 famílias.