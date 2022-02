Governo dos Açores disponibiliza 615 mil euros a juntas de freguesia

Artur Lima, que falava à margem de uma visita à Junta de Freguesia das Fontinhas, no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, referiu que “o Governo Regional tem o dever de promover a coesão territorial e reforçar a solidariedade institucional, com vista a melhorar a qualidade dos serviços prestados às populações locais”.

“Desde hoje que as juntas de freguesia já estão a receber as comunicações sobre as suas candidaturas”, disse Artur Lima, citado em nota de imprensa do executivo açoriano.

O governante salvaguardou que, “este ano, candidataram-se 119 juntas de freguesia” e que “o valor global dos apoios concedidos pelo atual Governo é 52% superior ao valor concedido em 2019”.

Estes apoios são concedidos no âmbito da cooperação técnica e financeira entre a região e as freguesias, sendo canalizados para obras de manutenção e conservação de sedes de juntas de freguesia, aquisição de mobiliário, equipamento e aplicações informáticas de apoio à gestão.

Para o vice-presidente, o executivo “teve a preocupação de retomar estes apoios em 2021, corrigindo a injustiça que ocorreu em 2020, ano em que as juntas de freguesia, apesar de terem concorrido, não foram apoiadas por parte do Governo Regional”.

Segundo Artur Lima, contribui-se assim para a “dignificação do poder local e para a melhoria das condições de trabalho dos autarcas que, pela proximidade e pelo conhecimento que têm do território, prestam um serviço público único e de excelência”.