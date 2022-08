Governo dos Açores concede tolerância de ponto em duas festas na ilha Terceira

“É concedida, à semelhança dos anos anteriores, tolerância de ponto, no dia 12 de setembro de 2022, ‘Segunda-feira da Serreta’ aos trabalhadores da administração pública regional dos Açores cujos serviços estejam sediados na ilha Terceira”, lê-se num despacho assinado pelo presidente do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, publicado em Jornal Oficial.

O Governo Regional salienta que o evento “se reveste de particular importância para a população local, no âmbito das respetivas tradições”, e que “as manifestações culturais e religiosas que se realizam nesse dia beneficiam de uma forte adesão e participação por parte dos residentes na ilha Terceira”.

Todos os anos, no segundo fim de semana de setembro, milhares de pessoas rumam ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na freguesia da Serreta, em Angra do Heroísmo, na maior peregrinação que se realiza na ilha Terceira.

Na segunda-feira, realiza-se tradicionalmente uma tourada numa pequena praça de touros no centro da freguesia, onde se concentram também milhares de pessoas.

O executivo açoriano decidiu ainda conceder tolerância de ponto na tarde de 26 de setembro, devido à comemoração das festas de São Carlos, na freguesia de São Pedro, em Angra do Heroísmo.

“É concedida, à semelhança de anos anteriores, tolerância de ponto no dia 26 de setembro de 2022, ‘Segunda-feira de São Carlos’, no período da tarde, aos trabalhadores da administração pública regional dos Açores cujos serviços estejam sediados no concelho de Angra do Heroísmo”, lê-se num segundo despacho publicado hoje em Jornal Oficial.

O Governo Regional justifica igualmente esta decisão com a “forte adesão e participação por parte dos residentes na ilha Terceira” nas manifestações religiosas e culturais que se realizam nesse dia.

As festas de São Carlos encerram habitualmente na segunda-feira com uma tourada à corda.

Entre maio e outubro, realizam-se na Terceira mais de duas centenas de touradas à corda, que atraem milhares de pessoas.

Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, em 2022 as festividades religiosas e as touradas à corda regressaram à normalidade na ilha.