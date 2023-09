Governo dos Açores avança com estudo prévio de reordenamento do porto da Calheta

“Focámos um projeto que é âncora para o executivo camarário da Calheta de São Jorge, que é a construção de uma frente mar que valorize a vila, o concelho, na sua relação com o mar”, disse aos jornalistas o presidente do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

José Manuel Bolieiro falava no final de uma reunião com o presidente da autarquia da Calheta, no segundo dia da visita estatutária à ilha de São Jorge.

“Nós estamos empenhados, em conjunto, [para] corresponder a esta ambição do senhor presidente da Câmara, numa cooperação que permitirá de forma plurianual a melhoria desta valorização, com recurso aos fundos comunitários na Agenda 2030, no Açores 2030, no quadro do ‘plafond’ que cabe ao município e através de um contrato de cooperação”, disse.

Segundo o líder do Governo açoriano, trata-se de “um sonho do executivo camarário” e um objetivo estratégico que está a ser feito em várias outras ilhas e concelhos, na ligação das vilas e cidades com o mar, de proteção da orla costeira e de valorização urbanística.

Bolieiro adiantou que o autarca da Calheta, Décio Pereira, está a desenvolver o estudo prévio e a ideia que posteriormente passará a projeto.

Por sua vez, o autarca da Calheta explicou aos jornalistas que a reunião com o Governo açoriano foi de “concertação”, onde a autarquia expôs algumas preocupações relacionadas com a área da saúde, acessibilidades, requalificação, cultura e agricultura.

Sobre o estudo que incide sobre o porto, disse esperar que o mesmo “aflore” como é que o município vai “equilibrar” a atividade marítima, as atividades marítimo-turísticas, a vinda de barcos com passageiros e a possibilidade de existir um núcleo de recreio náutico.

Décio Pereira espera que o estudo, “que já está prometido há muitos anos, e que finalmente parece que vai ser posto em cima da mesa”, seja um “ponto de partida para essa requalificação tão importante”.

O autarca referiu que no encontro com o Governo Regional, onde apresentou um memorando com 14 pontos, foram também abordados assuntos como investimentos na melhoria de acessos às Fajãs de São Jorge, que são “o grande ponto de atração turística” da ilha.

Na opinião do autarca, algumas reivindicações ficaram por contemplar, mas referiu que foram apresentadas prioridades, uma vez que o memorando apresentado é “para cinco anos”.

O Governo dos Açores cumpre hoje o segundo dia da visita estatutária à ilha de São Jorge.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.