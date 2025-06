Governo dos Açores apoia modernização do poder local com 3,5 ME

Segundo uma nota de imprensa enviada às redações, a vice-presidência do executivo regional, através da Direção Regional das Comunicações e Transição Digital, vai atribuir um apoio financeiro de 3,5 milhões de euros a 13 municípios e à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA), no âmbito do programa SIMA + Local.

A iniciativa insere-se na estratégia regional para a transição digital e o reforço da eficiência dos serviços públicos, abrangendo, neste caso, os municípios e juntas de freguesia.

O apoio concedido, que tem um valor total de 3.527.218,32 milhões de euros, excluindo IVA, corresponde a 100% do investimento elegível e destina-se às candidaturas aprovadas da AMRAA e dos municípios do Corvo, Lagoa, Lajes do Pico, Madalena, Nordeste, Ponta Delgada, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico, Velas, Vila do Porto e Vila Franca do Campo.

“Desta forma, será assegurado o apoio à implementação de projetos estruturantes nas áreas da interoperabilidade de sistemas de informação, segurança da informação, cibersegurança, automação de processos e capacitação digital de recursos humanos”.

O vice-presidente do executivo açoriano de coligação, Artur Lima, citado na nota, refere que o investimento “reafirma o compromisso do Governo Regional com uma Administração Pública moderna, eficiente e centrada nos cidadãos”.

“A capacitação dos municípios e freguesias dos Açores é chave num momento de disrupção tecnológica a nível global”, acrescentou.

Para Artur Lima, dado que o poder local atua em proximidade com a população, “promover a sua modernização administrativa é trazer valor acrescentado ao dia a dia de todos os açorianos e ao tecido económico da região”.

A linha de apoio permite também “robustecer a coesão territorial e reduzir assimetrias nos Açores”, concluiu.

Esta iniciativa é financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do investimento “Modernização e Digitalização da Administração Pública Regional” (C19-i06-RAA), e representa um passo decisivo na transformação digital da governação local nos Açores.

O SIMA + Local “visa promover a capacitação das autarquias regionais através de soluções tecnológicas que aumentem a qualidade dos serviços prestados aos açorianos e empresas, garantindo maior proximidade, acessibilidade e transparência”.