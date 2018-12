Governo concede tolerância de ponto para festividades de Natal e de Ano Novo

O Presidente do Governo dos Açores concedeu tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro aos trabalhadores da Administração Pública Regional, considerando a relevância das festividades de Natal e de Ano Novo para as famílias açorianas, adianta nota do executivo regional.



O despacho de Vasco Cordeiro, publicado, esta sexta-feira, no Jornal Oficial, refere ainda ser tradição conceder tolerância de ponto de modo a permitir a adequada celebração dessas festividades na Região.