Governo britânico estuda envio de mais mísseis antiaéreos

"Acreditamos que este sistema permanecerá dentro da definição de armas defensivas, mas permitirá que a força ucraniana defenda melhor os seus céus. Também aumentaremos o fornecimento de rações, equipamentos médicos e outras ajudas militares não letais”, adiantou, numa intervenção na Câmara dos Comuns.

Wallace disse aos deputados que o Reino Unido enviou até agora enviou 3.615 mísseis antitanque NLAW, bem como armas menores, munições, proteções corporais, botas, proteções para os ouvidos e equipamentos de comunicação para a Ucrânia, e que está a preparar o envio de mísseis antitanque Javelin também.

O ministro conservador, que salientou que o único armamento que o Reino Unido pode oferecer para evitar a escalada da guerra é defensivo, estimou que pelo menos mil civis ucranianos morreram desde o início da invasão, que hoje entrou no 14.º dia.

“O número verdadeiro é previsto ser muito mais alto e receio que o pior ainda esteja por vir”, lamentou.

O ex-militar indicou que no início do conflito a Rússia tinha entre 110 e 120 grupos táticos de batalhões, em comparação com cerca de 65 na Ucrânia, além de ter mais reservas de mísseis e aeronaves.

"No entanto, o que eles não tiveram e ainda não têm é a componente moral, tantas vezes necessária para a vitória", vincou.

A informação recebida do Exército ucraniano, que Londres não conseguiu verificar de forma independente, é que "as baixas russas incluem 285 tanques, 985 veículos blindados de combate, 109 sistemas de artilharia, 50 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, 44 aeronaves, 48 helicópteros e 11.000 soldados que morreram desnecessariamente", disse o ministro.

Wallace acrescentou que, de acordo com os dados ucranianos não verificados, "há inúmeras rendições e deserções de um exército russo cada vez mais desmotivado”.

A análise das autoridades britânicas é que as forças russas só conseguiram cumprir um dos objetivos da invasão e que, embora já dominem várias cidades no sul do país, continuam por conquistar várias outras, além de não terem destruído totalmente as defesas antiaéreas ucranianas, o que impede o controlo do espaço aéreo.

"A presunção arrogante do Presidente [russo, Vladimir] Putin de que ele seria bem-vindo como um libertador desmoronou merecidamente tão rápido quanto o moral de suas tropas”, notou o ministro.