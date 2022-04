Gasóleo também vai ter redução de 11 cêntimos nos Açores

Em comunicado de imprensa, o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) avança que o desconto na gasolina e no gasóleo vai ter o mesmo valor por “motivos de natureza operacional”, devido aos “diversos sistemas de faturação existentes nos postos de abastecimento” e face ao “curto período de tempo para implementação do apoio”.

“O Governo dos Açores informa que o apoio financeiro irá ter o mesmo valor para a gasolina sem chumbo 95 e para o gasóleo rodoviário: 11 cêntimos por litro”, lê-se na nota disponibilizada no portal do executivo.

O governo açoriano salienta a “transversalidade do apoio, que beneficia cidadãos e empresas” e que vai estar em vigor entre 18 e 30 de abril, uma vez que os preços dos combustíveis são atualizados mensalmente na região.

Na sexta-feira, o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) revelou à agência Lusa que os preços da gasolina e do gasóleo nos Açores iriam descer ainda este mês, devido a um apoio ao consumidor criado pelo executivo.

Na quinta-feira, subsecretário da Presidência reforçou que “todas as questões de ordem técnico-jurídica, relacionada com legislação da União Europeia, estão salvaguardadas” na criação do apoio.

O preço por litro do gasóleo aumentou este mês nos Açores 14,8 cêntimos e o da gasolina 95 subiu 14,6 cêntimos.

Atualmente, no arquipélago, o preço por litro da gasolina 95 está fixado em 1,800 euros por litro e o do gasóleo rodoviário em 1,676 euros.

Segundo o apoio regional, um litro de gasolina vai passar a custar 1,69 euros, enquanto o preço por litro do gasóleo ficará fixado em 1,56 euros.