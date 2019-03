Funcionários agredidos por adeptos em restaurante dizem-se mais tensos

Prosseguiu ontem o julgamento do caso de adeptos do Boavista acusados de agressões em restaurante. Vítimas e testemunhas foram ouvidas

Os funcionários de um restaurante em São Vicente Ferreira, alegadamente agredidos por adeptos do Boavista na véspera do jogo de futebol entre o Santa Clara e aquele clube do norte do país, ocorrido em agosto de 2018, assumiram ontem que passaram a exercer a sua profissão de forma mais tensa e atenta do que no passado.



Esta é uma das principais conclusões de mais um dia de julgamento deste caso, ontem no Tribunal Judicial de Ponta Delgada, onde, após a auscultação de vítimas e testemunhas, passou ainda a mensagem de que o restaurante em causa perdeu movimento e clientes desde que os tais desacatos aconteceram.







