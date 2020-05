França regista mais 263 mortes nas últimas 24 horas

De acordo com um comunicado da tutela, houve um aumento de 193 mortes em relação a domingo.

França registou 70 óbitos no domingo, o número diário mais baixo desde o início do confinamento imposto pelo Governo, em 17 de março, e que terminou hoje.

Do total de vítimas mortais por causa da covid-19, 16.820 foram registadas em unidades hospitalares e 9.823 ocorreram em lares de idosos e centros para pessoas que, por motivos de saúde ou incapacidade, necessitam de prestação de cuidados constantes.

O Ministério da Saúde de França sublinhou que foram hospitalizadas 96.431 pessoas desde 01 de março.

O país tinha na segunda-feira, dia em que se inicia do fim do confinamento, 22.284 pessoas internadas devido à covid-19, das quais 2.712 se encontram nas unidades de cuidados intensivos.

As autoridades sanitárias francesas lembraram que, apesar de começar hoje a nova fase do final do confinamento e de retoma de várias atividades, os cidadãos devem continuar a manter as medidas de distanciamento social, à semelhança do que também acontece em Portugal, porque a pandemia “continua ativa”.