Ucrânia

Forças ucranianas recuperam controlo de 60 localidades em Kherson, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou no sábado que as forças militares ucranianas recuperaram o controlo de mais de 60 localidades em Kherson, após a retirada do exército russo dessa região do sul do país.