Festival Lagoa Bom Porto, império de São Pedro em Água de Pau e In Lagoa cancelados

Segundo nota da autarquia, as verbas que estavam previstas para estas festividades, serão alocadas ao Fundo Social de Emergência para apoiar os munícipes, passando a ter uma dotação de 200.000,00 euros.

A presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto considerou fundamental o reforço de medidas de apoio em áreas como a ação social, proteção civil e promoção do bem estar da população lagoense, por forma a atenuar as consequências económico-sociais, a título empresarial e particular das famílias do concelho.

"Estas festividades foram canceladas por causa da problemática que a humanidade em termos de saúde atravessa, devido ao coronavírus e à situação de contingência regional que ainda se assiste. Uma situação imprevisível para todos. Os eventos em causa juntavam um aglomerado de pessoas, e em virtude das características do novo vírus e a sua transmissibilidade, neste momento, não se pode correr riscos e, deste modo, garantir a saúde pública da população. Por outro lado, atualmente, a prioridade passa por concentrar todos os recursos financeiros da Câmara Municipal da Lagoa para apoio dos lagoenses e do desenvolvimento do concelho, concretamente das famílias e empresas em dificuldades”, disse citada em nota.