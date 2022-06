Festas do Divino Espírito Santo assinaladas em Ponta Delgada entre 08 e 10 de julho

A informação foi avançada numa nota da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na qual a autarquia adianta ter formulado um convite para a participação do executivo do município de Alenquer nas Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada.

Os municípios de Ponta Delgada e de Alenquer assinaram em 2017 um protocolo de intercâmbio cultural por partilharem "o objetivo da dignificação do culto secular ao Divino Espírito Santo".

Ainda de acordo com a nota da autarquia de Ponta Delgada, "o convite foi endereçado durante o jantar de encerramento das Festas do Império do Divino Espírito Santo na Vila de Alenquer, no decurso de uma visita, de âmbito cultural, de elementos do executivo camarário de Ponta Delgada.

Segundo a autarquia de Ponta Delgada, presidida por Pedro Nascimento Cabral, na ocasião foi sublinhada a importância da parceria" entre os dois municípios na "preservação e celebração do ancestral culto do Espírito Santo".

De acordo com o sítio na Internet da Câmara Municipal de Alenquer, as Festas do Espírito Santo são celebradas naquela vila “há mais de 700 anos”, tendo sido “instituídas pela rainha Santa Isabel e pelo rei D. Dinis”.

Em 2021, as Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada foram assinaladas simbolicamente em julho devido à pandemia de covid-19.

As celebrações passaram "apenas pela dimensão religiosa e espiritual das festividades", sem a "possibilidade dos tradicionais convívios" que anualmente "atraem milhares de pessoas à cidade".

As Festas do Espírito Santo têm uma forte expressão em todo o arquipélago dos Açores, envolvendo tradicionalmente cerimónias religiosas e a partilha de refeições na rua, além de atuações musicais e outras iniciativas comunitárias.