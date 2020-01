Festa em honra de Nossa Senhora da Estrela, na Lagoa

No dia 30 de janeiro, pelas 19 horas, tem lugar uma missa na Ermida de Nossa Senhora do Cabo, seguindo-se, pelas 20 horas, a bênção e procissão das candeias.





Na sexta-feira, dia 31 de janeiro, pelas 20 horas, realiza-se a 12ª edição do Cantar às Estrelas, organizada pela Câmara Municipal da Lagoa, com um percurso entre o edifício dos Paços do Concelho até à igreja Matriz de Lagoa.





No dia 1 de fevereiro, às 20h30, decorre o concerto no âmbito do 133º aniversário da Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva, no salão paroquial da igreja Matriz da Lagoa, que contará com a participação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz.





No dia 2 de fevereiro, domingo, pelas 11h30, tem lugar a missa solene, com a participação da Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva, seguindo-se a procissão de Nossa Senhora da Estrela, que sairá da igreja Matriz e terminará na Ermida Nossa Senhora do Cabo.





A festa encerra com um convívio a decorrer na sede da Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva, pelas 13 horas.