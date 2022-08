FC Porto procura liderança isolada do campeonato na visita ao Rio Ave

Um dia depois do triunfo do Benfica na visita ao Boavista (3-0) e da derrota do Sporting em casa frente ao Desportivo de Chaves (2-0), a equipa orientada por Sérgio Conceição sabe que o quarto triunfo em quatro jogos lhe garante, para já, a liderança isolada da I Liga.

O FC Porto soma os mesmos nove pontos de Benfica e Portimonense, mas os ‘encarnados’ ainda jogam na terça-feira frente ao Paços de Ferreira o jogo em atraso da terceira jornada da I Liga.

Os ‘dragões’ venceram todos os jogos oficiais que disputaram esta temporada e na última jornada bateram o Sporting por 3-0, equipa que pode ficar a oito pontos de distância, tendo agora pela frente um Rio Ave que ainda não venceu neste seu regresso ao escalão máximo do futebol português e que soma apenas um ponto.

O jogo está agendado para as 20:30, em Vila do Conde, e vai ser dirigido pelo árbitro Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Antes, pelas 18:00, o Sporting de Braga vai visitar o Arouca, numa partida entre duas equipas separadas por um ponto no campeonato.

O Sporting de Braga ainda não perdeu e soma sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto o Arouca, que entrou no campeonato a perder frente ao Benfica, vem de duas vitórias consecutivas e tem seis.

No primeiro jogo do dia, o Famalicão recebe os açorianos do Santa Clara, numa partida em que as duas equipas procuram o primeiro triunfo na I Liga, depois de somarem apenas um ponto em três jogos, ambas com um empate e duas derrotas.