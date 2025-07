Dormidas em alojamentos turísticos nos Açores aumentaram 3,1% em maio

“Em maio, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural) dos Açores registaram-se 444,8 mil dormidas, valor superior em 3,1% ao registado no mês homólogo”, lê-se no relatório de Atividade Turística do SREA, divulgado hoje.

Segundo o documento, a subida é superior à registada a nível nacional (1,3%).

Nos primeiros cinco meses do ano, os Açores superaram um milhão de dormidas em alojamentos turísticos (1,4 milhões), um crescimento de 7,3% face ao período homólogo.

Em maio, a região contabilizou 136,5 mil hóspedes (mais 5,2%), com uma estada média de 3,26 noites, que aumentou 2% em termos homólogos.

Os residentes no estrangeiro representaram mais de metade das dormidas no mês de maio (70,6%), totalizando 313,9 mil, mais 5,2% do que no período homólogo.

Com 130,9 mil dormidas (29,4%), o mercado nacional registou uma quebra de 5,8%.

Entre os mercados externos, os Estados Unidos da América foram o maior mercado emissor, neste mês, com 52,4 mil dormidas (16,7% das dormidas de residentes no estrangeiro), o que representa um aumento homólogo de 11,9%.

Em segundo lugar, surge a Alemanha, com 51,1 mil dormidas (16,3%), mais 1,1%, e em terceiro a Espanha, com 29,8 mil dormidas (9,5%), mais 1,2%.

Israel (42,4%), Polónia (40,0%) e Canadá (31,7%) foram os mercados com maior crescimento homólogo.

Em sentido contrário, Bélgica (-20,8%), Brasil (-14,7%) e Países Baixos (-10,8%) apresentaram as maiores descidas.

Com 235,9 mil dormidas, a hotelaria concentrou 53% do total em maio, seguindo-se o alojamento local com 188,2 mil dormidas (42,3%) e o turismo no espaço rural com 20,7 mil dormidas (4,7%).

Foi no turismo no espaço rural que se registou o maior crescimento homólogo (15,2%), seguindo-se a hotelaria (3%) e o alojamento local (2,1%).

Considerando apenas hotelaria e alojamento local, que concentraram 95,3% das dormidas, só duas ilhas registaram uma redução homóloga no número de dormidas em maio: Santa Maria (-7,7%) e Corvo (-0,7%).

A Graciosa foi a ilha que mais aumentou o número de dormidas neste mês (28,1%), seguindo-se São Jorge (10,8%), Flores (5%) e São Miguel (3%).

A Terceira verificou uma subida de 1,6%, enquanto Pico e Faial apresentam uma ligeira oscilação de 0,1%.

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 70,9% das dormidas em hotelaria e alojamento local (300,6 mil), em maio, seguindo-se a Terceira, com 49,5 mil dormidas (11,7%), Faial, com 25,9 mil dormidas (6,1%) e Pico, com 23,9 mil dormidas (5,6%).

O mercado nacional teve maior peso nas dormidas das ilhas Graciosa (73,3%), Santa Maria (71,6%), Terceira (57,0%) e Corvo (52,7%).

Os mercados alemão e norte-americano destacaram-se como principais mercados externos na maioria das ilhas, mas nas Flores a maioria dos turistas estrangeiros chegou de Espanha (16,1%).

Na hotelaria, a taxa líquida de ocupação por cama atingiu 60,3% em maio (mais 0,1 pontos percentuais) e os proveitos totais subiram 12,6% para 21 milhões de euros.

O rendimento médio por quarto disponível foi de 90,45 euros e por quarto utilizado de 124,73 euros.

Já o turismo no espaço rural apresentou uma taxa líquida de ocupação por cama de 35,9% (mais 0,3 pontos percentuais) e proveitos totais de 2,2 milhões euros (mais 39,9%).

Nesta tipologia, o rendimento médio por quarto disponível atingiu 68,25 euros e por quarto utilizado 147,78 euros.

No alojamento local, não são apresentados dados sobre os proveitos, mas a taxa de ocupação por cama foi de 36,6% (mais 1,1 pontos percentuais).

Segundo o relatório, 23,9% dos estabelecimentos de alojamento local ativos reportaram que não tiveram movimento de hóspedes em maio.