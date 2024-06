Exposição “Teófilo Braga" dá a conhecer vida e obra do ex-Presidente da República

Na exposição, de entrada gratuita e que estará patente no Centro Municipal de Cultura, em Ponta Delgada, a partir do dia 21, destacam-se um estudo do escultor Teixeira Lopes para o monumento que se encontra junto ao Forte de S. Brás, a caneta com que Teófilo Braga assinou a Constituição de 1911 e a borla do traje que usou em 1868 ao doutorar-se na Universidade de Coimbra, mostrada pela primeira vez ao público, segundo uma nota enviada às redações.

No ano em que se assinala o centenário da morte do ex-chefe de Estado – que foi também professor universitário, escritor e filósofo -, a exposição resulta de uma parceria entre o município e o Museu da Presidência da República, com a colaboração da Biblioteca Pública e Arquivo Regional.