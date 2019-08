Exposição "Horizonte" de Alberto Plácido no Centro Municipal de Cultura

"Horizonte" vai estar patente ao público entre 20 de setembro e 31 de outubro e poderá ser visitada de segunda a quinta-feira, entre as 09h00 e as 17h00, e aos sábados, das 14h00 às 17h00.



Segundo refere nota de imprensa, Alberto Plácido será o terceiro artista cujo trabalho surge no âmbito do ciclo de exposições intitulado 'Sobre Papel', que ocupa a Sala do Forno do Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada no ano em curso.





A mostra contará com quatro fotografias com dimensões de 100x150cm. Cada fotografia apresenta uma possibilidade diferente de reorganização de 25 imagens do céu da Atalhada, ilha de São Miguel.