Exposição "Féstividades19" na Praça do Município

A mostra, organizada pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores (AFAA), com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, assinala simbolicamente, o início das Festas do Senhor Santo Cristo.





Segundo nota, vão estar patentes na Praça do Município seis trabalhos de cinco fotografias cada, da autoria de fotógrafos açorianos que imortalizam no tempo a fé e a devoção, bem como a vivência sócio-cultural das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.





“As fotos em exposição resultam do olhar dos seus autores para uma manifestação religiosa e cultural singular e constituem o registo e testemunho do lugar e do tempo por referência às maiores festividades religiosas da Região”, escreve a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada na sua mensagem sobre a mostra.





Maria José Lemos Duarte, que inaugura a exposição na sexta-feira, pelas 17 horas, sublinha que as Festas do Senhor Santo Cristo “celebram a devoção de um Povo” e que, também este ano, “a expressão da fé volta a ser vivida de uma forma mais individualizada mas nem por isso reduzida no seu superior sentido e significado espiritual e cultura.





“FésTividades19” resulta da parceria entre a AFAA e a Câmara Municipal de Ponta Delgada, estabelecida em 2007, ano em que foi fundada a associação que representa os fotógrafos amadores da Região. Desde então, a autarquia incluiu todos os anos no seu programa das Festas do Senhor Santo Cristo uma exposição de fotografia organizada pela AFAA.