Exposição assinala aniversário do jornal Açoriano Oriental

Na mostra, é possível ver 16 primeiras páginas do jornal, onde se relatam momentos históricos para os Açores ou onde se celebra a criatividade açoriana, desde a inauguração do aeroporto da Nordela, a visita do Papa João Paulo II, a erupção vulcânica dos Capelinhos, ou a declaração do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, ou ainda a capa criada pelo artista Urbano para a edição do passado Natal.

Através da exposição é ainda possível apreciar a evolução gráfica do próprio jornal, nomeadamente do seu cabeçalho, desde a sua primeira edição, em 1835, até aos nossos dias. A mostra ficará patente durante os próximos dez dias.

Amanhã, dia 18 de abril, em dia de aniversário, o Açoriano Oriental publica uma edição especial, totalmente a cores, dedicada aos seus leitores, e de olhos postos no futuro.