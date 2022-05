Ex-provedor da Saúde nos Açores e secretário da tutela trocam acusações

“Fiquei surpreendido quando vi a notícia de que o Governo dizia que não tinha conhecimento do trabalho realizado pelo provedor da Saúde. Até parece má-fé!, lamentou Carlos Arruda, ouvido pelos deputados a propósito da polémica em torno da extinção do cargo de provedor do Utente da Saúde, garantindo ter enviado ao executivo relatórios anuais da sua atividade.

Por seu lado, o secretário regional da Saúde defendeu que o provedor não cumpriu as funções para as quais foi nomeado, tendo mesmo falado em “ineficácia” e “pouca produtividade” no exercício do cargo, que era remunerado “ao nível de um diretor regional”.

“O provedor era um mero recetáculo de queixas. Recebia as reclamações e depois remetia-as à tutela sem sugestões ou recomendações”, justificou Clélio Meneses, acrescentando que este trabalho, além de revelar “pouco produtividade”, mostrava também “ineficácia”.

No entanto, o também médico Carlos Arruda, que foi nomeado provedor da Saúde pelo anterior governo socialista e exonerado pelo atual governo de coligação PSD/CDS/PPM, entende que houve “motivações políticas” para o seu afastamento.

“Nunca estive ligado à política, mas vivia numa espécie de bolha desde 2021, ignorado, desvalorizado e esquecido pela tutela”, lamentou o ex-provedor da Saúde, lembrando que solicitou várias reuniões com o secretário da Saúde, mas que nunca conseguiu falar com Clélio Meneses.

Durante a audição, o governante revelou ter-se deslocado pessoalmente ao gabinete do provedor da Saúde, mas o médico em causa “nunca estava no local”, versão que não coincide com a de Carlos Arruda, que garante que o secretário “passou várias vezes” à porta do seu gabinete, mas “nunca parou para falar ou saber se precisava de alguma coisa”.

As audições do ex-provedor da Saúde e do secretário regional da tutela ocorreram por iniciativa do PS, que quis saber quais as razões que levaram à extinção do cargo, mas o assunto foi desvalorizado pelos deputados do PSD, que entendem que o aproveitamento político deste caso não passa de uma “hipocrisia”.