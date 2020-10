Eventos de angariação de fundos para a Erradicação da Poliomielite

Sábado, dia 17 de outubro, tem lugar uma “marcha, com saída da Quinta de São José da Relva e chegada ao Clube Equestre Equi'Açores.

No dia 23 de outubro, decorrerá um espetáculo equestre, na Quinta de São José da Relva, pelas 19 horas, que contará com alunos do Clube Equestre Equi'Açores, em que os bilhetes, no valor de 10 euros, reverterão para a causa.

Nos dias 24 e 25 de outubro, decorrerão provas equestres, de dressage e de obstáculos, que terão início às 10 horas, cujo valor da inscrição, também reverterá uma percentagem para a causa.

Serão “cerca de 30 alunos, no geral, que irão marcar presença nestes eventos”, afirma João Taveira e Gouvêa, presidente do Rotaract Club Ponta Delgada, acrescentando que as expetativas “são altas e esperamos conseguir uma boa angariação”.

Todos os eventos decorrem na Quinta de São José da Relva devido à situação da pandemia e cumprindo com todas as regras em vigor. João Taveira e Gouvêa, explica que “vamos colocar como lotação máxima 500 pessoas, pese embora o espaço poder acolher muitas mais pessoas”.

Haverá ainda um lanche oferecido pela autarquia de Ponta Delgada, parceiro nestes eventos.