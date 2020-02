"Morreu Zuraida Soares, antiga deputada do BE", é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.

Oficial de justiça detido por agressão com arma branca.

Investimento na ETAR de Ponta Delgada.

Preservação do património geológico é a missão do Geoparque.

"Triunfo de pedra e cal", é o título que ilustra a vitória do Santa Clara frente ao Belenenses SAD.

Decisões no Regional de futebol a horas distintas.

Micaelense nas “meias” do Open de Espanha.