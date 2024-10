EUA enviam "alguns milhares" de soldados para proteção a Israel

O aumento da presença de soldados norte-americanos virá de vários esquadrões de caças, disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

A decisão acontece depois dos recentes ataques no Líbano e do assassínio do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quando o conflito no Médio Oriente está a aumentar de intensidade, desta vez entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah.

Esta operação de reforço inclui esquadrões de caças F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 e F-22 e o pessoal necessário para os apoiar.

Os jatos deveriam substituir os esquadrões que já lá estavam, mas, em vez disso, tanto os esquadrões existentes como os novos permanecerão no local para duplicar o poder aéreo disponível.

No domingo, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, anunciou também que iria reforçar temporariamente o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln e os seus esquadrões associados na região.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.

O Hezbollah integra o chamado “Eixo da Resistência”, uma coligação liderada pelo Irão de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e os rebeldes huthis do Iémen.

O Hezbollah confirmou no sábado a morte do líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, horas depois de o exército israelita ter anunciado que o líder xiita pró-iraniano tinha morrido no bombardeamento da sede da organização na sexta-feira, nos subúrbios sul de Beirute.

Israel já tinha matado este mês o chefe das operações militares e das forças de elite, Ibrahim Aqil, num outro ataque em Beirute.

Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário desde 07 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em solo israelita que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.