Estúdio 13 recebe formadora de Macau para workshop com crianças

De acordo com Sofia Valente, os primeiros anos das crianças são cruciais para o seu desenvolvimento psicológico, social, bem como para o desenvolvimento da sua personalidade. “Enquanto nós tentamos ensinar aos nossos filhos tudo sobre a vida, os nossos filhos ensinam-nos sobre o que é a vida”, defende a educadora de infância.

Serão realizadas sessões, cada uma com duração de uma hora, divididas por faixas etárias: uma das 9h30 às 10h00 dos 0 aos 3 anos, e outra das 11h00 às 12h00, dos 3 aos 6 anos. As inscrições poderão ser feitas presencialmente ou através do email do estúdio estudio13.geral@gmail.com ou por contacto telefónico.



Sofia Valente, educadora de infância residente em Macau, é a criadora do projeto Creati-veMinds – Culture For Children, um projeto, iniciado em 2018, desenvolvido com o propósito de estimular a imaginação e facilitar o desenvolvimento das crianças, de uma forma dinâmica e criativa e fugindo às técnicas de ensino/conhecimento tradicionais, explica o Estúdio 13 em nota de imprensa. Mas também, acrescenta-se na mesma nota, para que os pais percebam a necessidade que é a de existir a constante interação entre eles e os seus filhos, para que eles possam desenvolver uma maior sensibilidade face ao mundo que os rodeia.