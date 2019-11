Estratégia está a ser repensada e ministra tenciona chamar a ela esta causa

As mais lidas

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a advertir que o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumenta quando surge "qualquer problema relacionado com desaceleração económica, com períodos transitórios de desemprego" e que "a resposta tem de acompanhar essa alteração".

"E iremos correndo o território nacional, continental e regional, naturalmente, respeitando as autonomias regionais, como é próprio, nos Açores e na Madeira" acrescentou.

O Presidente da República referiu que os dois estiveram juntos nas ruas de Lisboa, no início deste mês, para fazer um ponto da situação, e que "daqui a oito dias" estarão numa iniciativa idêntica no Porto.

"Há a intenção da senhora ministra do Trabalho [da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho] de chamar a ela própria, sem delegação de poderes, esta causa", adiantou.

Marcelo Rebelo de Sousa prestou declarações sobre este tema à saída do Espaço Júlia - Resposta Integrada de Apoio à Vítima, em Lisboa, questionado sobre a notícia de que a Câmara Municipal do Funchal sinalizou 94 casos de pessoas em situação de sem-abrigo naquele concelho.

O Presidente da República afirmou, esta segunda-feira, que a estratégia nacional para a integração de pessoas sem-abrigo "está a ser repensada" e que a ministra do Trabalho tenciona "chamar a ela própria, sem delegação de poderes, esta causa".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok