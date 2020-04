Espanha com pequeno aumento diário de mortes para 440

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.635 novos casos positivos, levando o total de infetados para 213.024.

Desde o início da pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, 89.250 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 60.487 infetados e 7.684 mortos, seguida pela da Catalunha (44.892 e 4.343), a de Castela-Mancha (17.557 e 2.188), a de Castela e Leão (17.402 e 1.582) e a do País Basco (13.436 e 1.167).

O parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 09 de maio, do estado de emergência em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, indicou no debate parlamentar que o levantamento “lento e gradual” das medidas adotadas para combater o coronavírus só deverá ser iniciado a partir da segunda quinzena de maio, esperando que até lá se evitem os passos em falso.

Madrid apenas permite a saída para ir ao local de trabalho, para aqueles que o não possam fazer a partir de casa, ou para adquirir ou consumir bens considerados essenciais.