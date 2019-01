Educação é “prioridade” na política pública municipal de Ponta Delgada

“Esta aposta é feita não por exigência legal, mas por impulso e prioridade à valorização das pessoas e ao processo educativo”, ressalvou o edil, citado em nota de imprensa, aquando da cerimónia de renovação dos protocolos de cooperação do programa de apoio à criação da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares destinadas ao 1.º ciclo do ensino básico nas escolas públicas do concelho, que decorreu no Salão Nobre.





Refira-se que que no ano letivo 2018/2019, a câmara municipal dotou as bibliotecas das básicas integradas de Arrifes, Canto da Maia, Capelas, Ginetes e Roberto Ivens, om 1635 livros, num investimento a rondar os 14 mil euros, anunciou José Manuel Bolieiro.





O edil avançou, igualmente, que desde que este projeto teve início, em 2014, a câmara já entregou mais de 10 mil livros às escolas do 1.º ciclo do ensino básico concelho.





Após consulta a todas as escolas e tendo por base as necessidades elencadas, este ano, a autarquia optou por reforçar maioritariamente as obras regionais e obras direcionadas para os 3º e 4º anos de escolaridade, no âmbito do Plano Nacional de Leitura.





Esta é uma iniciativa do município presidido por José Manuel Bolieiro, a que se junta o projeto Ler no Dia (são disponibilizados nas escolas diariamente dois exemplares dos dois maiores jornais regionais para criar hábitos de leitura), o OPE (Orçamento Participativo Escolar que cultiva e garante hábitos de cidadania) e a Ciência Divertida (contribui para o ensino da ciência e para a descoberta de vocações), exemplificou o autarca.





Bolieiro propôs às escolas um novo projeto que consiste em promover conversas com escritores/autores locais em torno dos livros e da literatura nos estabelecimentos de ensino. Uma ideia que foi bem acolhida pelos professores e representantes das escolas presentes no evento desta tarde, explica ainda a nota.