Donnarumma, Mendy e Neuer são os finalistas a melhor guarda-redes da FIFA

A FIFA anunciou a seleção dos três guarda-redes, num ano em que Donnarumma, que estava livre, trocou o AC Milan pelo Paris Saint-Germain, Mendy cumpre a segunda temporada nos ingleses e Neuer é um histórico do Bayern Munique (11 épocas).

Também hoje, o organismo do futebol mundial reduziu a lista de candidatas a melhor guarda-redes feminino, com as finalistas a serem a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a chilena Christiane Endler (PSG/Lyon) e a canadiana Stephanie Labbé (Rosengard/PSG).

Na quinta-feira, serão divulgados os finalistas a melhor treinador no futebol feminino e masculino e, na sexta-feira, anunciará quais os três finalistas do prémio The Best para os melhores jogadores, masculino e feminino.

Nos prémios da FIFA, que serão atribuídos numa cerimónia virtual em 17 de janeiro, o avançado internacional Taremi, do FC Porto, concorre com o checo Patrik Schick e o argentino Érik Lamela na categoria de melhor golo.