De acordo com comunicado da PJ “os delitos ocorreram entre os anos de 2015 e 2020, num contexto de proximidade e de confiança que os arguidos mantinham com o agregado familiar das vítimas. Os factos ocorreram no Grupo Central dos Açores”.





Os detidos, com 47 e 59 anos, foram presentes às Autoridades Judiciárias para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.