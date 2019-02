Dois homens detidos em São Roque por crime de tráfico de estupefacientes

As mais lidas

Após conclusão das necessárias diligências policiais os detidos foram presentes perante a competente Autoridade Judiciária tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais perante as Autoridades Policiais.

De referir que a operação policial foi concretizada por uma Brigada Anticrime da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, tendo-se procedido à abordagem dos suspeitos quando estes se encontravam em plena posse dos artigos apreendidos, tendo a referida circunstância motivado uma tentativa de fuga dos mesmos à intervenção policial, a qual foi prontamente cessada face aos vários elementos policiais presentes no local.

Na sequência de diligências de investigação que decorriam há vários meses e que impulsionaram a prévia emissão de Mandados emitidos por Autoridade Judiciária, foi executada uma operação policial na freguesia de São Roque, em Ponta Delgada, mais concretamente nas imediações das instalações desativadas da fábrica “Chicória”, culminando com a detenção dos dois suspeitos e na apreensão de cerca de 220 doses individuais de heroína, aproximadamente 2500 euros em dinheiro, entre outros objetos relacionadas com a atividade criminal desenvolvida pelos arguidos, refere comunicado.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de policias da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve, em flagrante delito, dois homens, com 29 e 31 anos de idade respetivamente, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok