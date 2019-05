Dois bombeiros feridos em despiste de veículo que seguia para incêndio em Mértola

As mais lidas

De acordo com o CDOS, o alerta para o incêndio agrícola foi dado às 16:40, tendo sido dado como dominado às 18:23.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, indicou à agência Lusa que os dois bombeiros foram transportados para o hospital de Beja.

Dois bombeiros da corporação de Mértola sofreram este sábado ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um veículo tanque que seguia para um incêndio agrícola, ocorrido naquele concelho do distrito de Beja, disse fonte da Proteção Civil.

